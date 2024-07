Hamuri furate la Concursul Cabalin Budila, recuperate de jandarmi

Jandarmii brasoveni au recuperat trei hamuri furate de un tanar aflat la Concursul Cabalin Budila.Un concurent la Concursul Cabalin Budila a sesizat jandarmii ca i-au fost sustrase trei hamuri. O patrula de jandarmi a plecat in cautarea hotului, iar in mai putin de 20 de minute, acesta a fost prins si a fost predat politistilor."Aflata in misiunea de mentinerea a ordinii publice la festivalul ecvestru "Concursul Cabalin" Budila, o patrula de jandarmi a fost sesizata de un concurent la ... citește toată știrea