Consilierii locali brasoveni au respins proiectul care propunea cumpararea hanului de la Pietrele lui Solomon, de catre municipalitate. Pentru asta, in prima faza, ar fi fost nevoie de o rectificare bugetara. In momentul in care a fost supusa aprobarii rectificarea, consilierii locali liberali au depus un amendament: suma de 6,250 milioane lei (1,250 milioane euro), propusa pentru achizitionarea hanului se ... citeste toata stirea