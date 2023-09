Dupa ce, in 8 septembrie, partidul PUSL i-a lasat primarului Brasovului, Allen Coliban, la Registratura, o diploma "de demnitar roman care nu iubeste Romania", pe motiv ca acesta nu a facut niciun demers pentru ca municipalitatea brasoveana sa cumpere cladirea in care a trait Andrei Muresanu si in care a scris Imnul National, deputatul Dumitru Flucus (AUR) a solicitat autoritatilor locale brasovene sa inceapa demersurile in acest sens."E o datorie morala si fireasca a primarului si a ... citeste toata stirea