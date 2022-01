In buna traditie a lipsei de transparenta institutionala din Brasov, s-a aflat ca, in plin val 5 al pandemiei de Covid-19, Directia de Sanatate Publica Brasov nu are director de 11 zile.Pentru ca birocratia si managementul institutional sunt la pamant, nimeni nu si-a batut capul ca decizia de detasare a dr. Claudia Bularca, in fruntea DSP Brasov, a expirat in 31 decembrie 2021, iar ... citeste toata stirea