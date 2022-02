Haos in Sanatate. Pacienti cu COVID, trimisi de medicii de familie la DSP Brasov

Concediile medicale pentru COVID-19 sunt o problema fara sfarsit, iar birocratia din Sanatate, privind circuitul si procedura pentru persoanele infectate cu COVID-19, a creat un adevarat haos, in ultimele zile, in Brasov.Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov semnaleaza cazuri in care pacienti infectati se prezinta la sediul institutiei pentru ca medicii de familie nu le elibereaza concediile medicale.Oficialii DSP Brasov afirma ca se confrunta cu situatii in care pacienti diagnosticati ... citeste toata stirea