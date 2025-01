Haos in statiunile turistice de la munte, de sarbatori. Alimente expirate, mizerie si alte nereguli grave descoperite de ANPC

Inspectorii ANPC au gasit, in perioada dintre Craciun si Revelion, mai multe nereguli in statiunile de la munte. Printre care alimente expirate, vitrine frigorifice murdare si produse depozitate necorespunzator, produse periculoase sau jucarii contrafacute.In cazul a 28 de operatori economici a fost luata masura inchiderii temporare a activitatii, pana la remedierea deficientelor. De asemenea, au fost date amenzi de aproape 500.000 de lei.Reprezentantii ANPC au anuntat, joi, ca in perioada ... citește toată știrea