Haos la Salco. A fost numit un alt director. Angajatii vor sa intrerupa lucrul si sa protesteze

La Salco Serv SA a fost numit un alt director general. Este al 8-lea director in ultimii 6 ani, de cand Fagarasul este condus de actualul primar, devenit membru psd. Decizia a fost luata de membrii consiliului de administratie miercuri, 4 ianuarie 2023. In locul Adinei Korch a fost numit Silviu Lazar, cel care raspundea de parcul auto al societatii.,,Am aflat ca am fost schimbata din functie cu o alta persoana din societate. Nu mi s-au adus la cunostinta motivele" a declarat Adina Korch, ... citeste toata stirea