Duminica, 18 septembrie, in jurul orei 15.30, politistii au identificat, pe strada Barsei, din municipiul Codlea, judetul Brasov, un tanar, in varsta de 20 ani, care a patruns cu autovehiculul in afara partii carosabile, dupa ce anterior ar fi condus, in mod haotic, autovehiculul pe tronsonul de drum aflat intre orasul Ghimbav si municipiul Codlea."La testarea ... citeste toata stirea