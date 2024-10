Harghita: Politistii au dat amenzi in valoare de aproximativ 15.000 de lei, intr-o singura zi

La data de 19 octombrie 2024, politistii din cadrul Serviciului Rutier, cei din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si ai Politiei Orasului Cristuru Secuiesc au desfasurat o activitate, cu forte marite, in orasul Cristuru Secuiesc, avand ca principal obiectiv cresterea gradului de siguranta in trafic si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, cum ar fi, printre altele, viteza excesiva, conducerea sub influenta ... citește toată știrea