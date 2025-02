Harman, proiectul "Aleea 14"

Edilii din Harman vor sa demareze in acest an o investitie de anvergura in ceea ce priveste infrastructura rutiera. Proiectul vizeaza modernizarea strazii Aleea 14, care strabate comuna prin partea de Vest, respectiv face legatura intre drumul judetean dinspre Sanpetru si DN 11.Drumul are o lungime de 3 kilometri si faciliteaza accesul localnicilor din partea de Nord a comunei, dar si din mai multe noi zone rezidentiale, spre DN 11, fara a mai face un ocol pe DJ 112 prin centrul localitatii. ... citește toată știrea