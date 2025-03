Harta dezastrelor din Romania: Judetele cele mai expuse la catastrofe

S-a lansat harta dezastrelor din Romania. Care sunt judetele cele mai expuse la catastrofa.Distribuie daca iti place!Uniunea Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) a lansat pe 4 martie, harta dezastrelor din Romania, un material construit pe baza dosarelor de dauna deschise in urma dezastrelor provocate de cutremure, inundatii, alunecari de teren si incendii, in fiecare judet in parte.Situatia nu arata tocmai bine, dar romanii au instrumente pentru a se proteja, mai ... citește toată știrea