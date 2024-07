HARTA Rute ocolitoare pentru Valea Oltului. Se ridica restrictiile pe DN1, in zona localitatii Vladeni

Rutele ocolitoare pentru soferi pe perioada in care Valea Oltului este inchisa au fost anuntate de CNAIR.CNAIR a anuntat rutele ocolitoare pe care romanii le pot folosi in toata perioada in care Valea Oltului va fi inchisa. Potrivit autoritatilor, traficul va fi restrictionat, pe timpul zilei, in perioada 8 iulie - 9 august.Rutele ocolitoare ale Vaii Oltului (DN7) in perioada defrisarii versantului!Pentru executarea lucrarilor de defrisare a versantului aflat in zona de protectie a DN 7, ... citește toată știrea