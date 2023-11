Schimburi de seminte, targ al micilor producatori locali, atelier de gatit va asteapta sambata, 18 noiembrie, la Rasnov, in Gradina Schubz.Schimburi de seminte din soiuri traditionale, targ al micilor producatori locali, atelier de gatit vegan, degustari de branzeturi si must, tehnici de gradinarit, toate va asteapta sambata, 18 noiembrie, la Rasnov, in cadrul evenimentului "Harta Verde, intalnire a comunitatii", organizat de Europe Direct Rasnov.Ideea evenimentului, aflat la a II-a editie, ... citeste toata stirea