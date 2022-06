Hartuirea lui Susanu "Cattani" continua. Dupa Timisoara si Constanta, acum retrogradat la Dambovita

Seful ANPC, Horia Constantinescu, duce in continuare lupte de guerilla administrativa cu Sorin Susanu, comisarul sef de la Protectia Consumatorului Brasov. De data aceasta, Susanu, dupa ce a fost detasat in Banat, apoi pe la Galati, Braila, Constanta, acum a fost retrogradat si trimis pe un post de comisar sef adjunct la Dambovita. Lucru ilegal, dupa cum spun specialistii in Resurse Umane.Referitor la acest subiect, Susanu ne-a declarat ca este vorba despre jocuri politice. In care ar fi ... citeste toata stirea