Hartuita timp de o luna, de fostul partener

Marti dimineata, in jurul orei 8.30, Politia Municipiului Brasov - Sectia 2 Politie a fost sesizata de catre o femeie, in varsta de 40 ani, din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca intre aceasta si fostul sau partener ar exista o stare conflictuala."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, in perioada 20 martie - 19 aprilie, un barbat, in varsta de 36 ani, ar fi urmarit-o, in mod repetat, pe fosta sa partenera, atat in zona domiciliului acesteia, cat si in ... citeste toata stirea