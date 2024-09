HCL-uri pentru amplasamentele SMID, la Parau, Hoghiz si Maierus. La Parau s-a votat la a treia strigare

Pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID) in judetul Brasov lucririle au intrat in linie dreapta. Pentru cele trei amplasamente, autoritatile locale au emis hotarari de consiliu local, acte necesare Planurilor de Urbanism Zonale (PUZ). Astfel investitii majore vor fi realizate in urmatoarele comune:Maierus - o statie de sortare, tratare mecano-biologica, compostare, digestie si cogenerare;Parau, pe un teren privat, o statie de capacitate mult mai mica, ce va ... citește toată știrea