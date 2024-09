Henegar: Contractul educational, semnat de parinti cu institutiile de invatamant, nu afecteaza exercitarea drepturilor parintesti

Odata cu inceperea noului an scolar, in spatiul public, a circulat o informatie eronata cu privire la contractul educational. S-a speculat ca acest document contine prevederi ce ar implica cedarea autoritatii tutelare a copiilor catre statAceasta afirmatie nu este doar falsa, ci si periculoasa, intrucat creeaza panica nejustificata in randul parintilor si contribuie la o manipulare grosolana cu scop de a crea tensiuni sociale si emotie publica, care ulterior pot fi exploatate electoral. ... citește toată știrea