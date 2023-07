Pe perioada verii, Organizatia Femeilor Social-Democrate (OFSD) Municipiul Brasov isi propune sa initieze si sa implementeze doua proiecte, in intampinarea nevoilor doamnelor din Brasov si cu scopul sprijinirii acestora in dezvoltarea lor personala.Presedintele OFSD Mnicipiul Brasov, avocat Ioana-Adriana Henegar, spune ca OFSD este o organizatie bine ancorata in realitate si atenta la provocarile cu care se confrunta femeile din comunitate."Pe durata acestei veri, Organizatia Femeilor ... citeste toata stirea