Luni, 18 aprilie, in jurul orei 21.30, pe DN 13, in afara localitatii Hoghiz, judetul Brasov a avut loc un accident rutier, coliziune intre doua autovehicule, in urma caruia au rezultat doar pagube materiale, fara victime.Echipajul de Politie trimis la fata locului a constatat faptul ca "unul dintre conducatorii auto, respectiv un barbat, in varsta ... citeste toata stirea