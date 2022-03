Hoghiz: Cu dosar penal deschis la 21.45, deja recidivist la 23.10

Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de " conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si " punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat", dosar deschis pe numele unui tanar de 21 de ani care a fost prins de doua ori in aceeasI noapte incalcand legea."Luni, 28 marti, in jurul orei 21.45, politistii au oprit in trafic, pentru control, un tanar, in varsta de 21 ani, ... citeste toata stirea