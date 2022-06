Sambata, 11 iunie, in jurul orei 10.40, in cadrul unei actiuni pe linie rutiera, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz, au oprit in trafic, pentru control, o femeie, in varsta de 53 ani, care conducea un autovehicul pe strada Principala din localitatea Homorod. "In urma verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane, ... citeste toata stirea