Marti, 1 noiembrie, in jurul orei 18.30, pe DJ 132B, in localitatea Homorod, un echipaj de politie rutiera din cadrul Serviciului Rutier Brasov, a oprit, pentru control, un autoturism, la volanul caruia se afla un barbat, in varsta de 45 de ani, care, din interogarile efectuate in bazele de date apartinand Politiei Romane, conducea vehiculul avand permisul de conducere anulat."Pentru aspectele constatate, in cauza s-a ... citeste toata stirea