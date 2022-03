Vineri, 18 martie, in jurul orei 15.00, politistii au depistat in trafic, la un control de rutina, un barbat, in varsta de 45 ani, care conducea un autovehicul pe strada Principala din localitatea Homorod, judetul Brasov, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Alcoolemia nu a fost insa una "de rutina", mai ales pentru acea ora. ... citeste toata stirea