Horatiu Potra si fiul sau, ridicati de jandarmi de la protestul AUR din Bucuresti. Un apropiat al lui Potra, gasit cu 40.000 de euro asupra sa

Fostul mercenar Horatiu Potra, sustinator al lui Calin Georgescu, si fiul sau au fost ridicati de la protestul AUR din Bucuresti.Horatiu Potra, fost luptator in Legiunea Straina, si fiul sau au fost ridicati duminica de jandarmi in timp ce participau la protestul AUR din Bucuresti, potrivit News.ro.Fiul fostului mercenar avea un baston telescopic asupra sa."Pe timpul desfasurarii adunarii publice de protest, au fost legitimati si verificati un barbat si fiul acestuia. Barbatul figura in ... citește toată știrea