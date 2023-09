Nu intelegem masura absurda prin care s-a decis acordarea de tichete de masa si in bani, de aceea cerem pastrarea sistemului existent in Romania de peste 25 de ani, pe cardurile specifice de tichete, pe care le folosesc deja peste 3 milioane de angajati, sustin reprezentantii industriei HoReCa, intr-un comunicat de presa transmis, luni."Suntem ingrijorati de modul in care sunt anulate masurile bune din Romania. Nu intelegem masura absurda prin care s-a decis acordarea de tichete de masa si in ... citeste toata stirea