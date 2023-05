Horia Sima s-a nascut la 3 iulie 1906 in Bucuresti, fiind fiul lui Gheorghe si Silvia din Mandra Fagarasului, tatal fiind director si profesor de liceu in Bucuresti. Studiile liceale le face la Liceul ,,Radu Negru" din Fagaras, fiind intr-o clasa superioara celei lui Nicolae Patrascu din Sambata de Sus. A fost unul dintre cei mai buni elevi ai acestui liceu, dirigintele sau, profesorul Purice, spunea despre el ca nu este premiant in liceu ci este zeul liceului.Aprecieri deosebite a primit la ... citeste toata stirea