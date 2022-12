Hot prins de politisti dupa o urmarire ca-n filme. Tanarul de 23 de ani are un palmares bogat in infractiuni

Un echipaj de politie rutiera a prins ieri dimineata in jurul orei 01.15, pe o strada din municipiul Brasov, un tanar in varsta de 23 ani din localitatea Apata, la scurt timp dupa ce acesta a furat dintr-o locuinta din municipiul Brasov.Politistii au observat un barbat care alerga, avand un comportament suspect la vederea autospecialei de politie. Agentii au pornit pe jos in urmarirea individului, iar acesta in incercarea de a scapa, a escaladat peretele unui garaj si a continuat alergarea pe ... citeste toata stirea