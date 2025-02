Hotel din Predeal, "retrogradat" de Ministerul Turismului

Hotelul Carmen din Predeal, clasificat la patru stele, a fost temporar inchis miercuri, 26 februarie, de Ministerul Turismului. De asemenea, a fost ridicat si certificatul de clasificare, urmand ca acesta sa fie reclasificat. Mariana Fratila, directorul hotelului, a declarat ca a contestat procesul verbal de inchidere si de declasificare a unitatii de cazare. "Au contestat faptul ca anumite camere nu au sistem de aerisire naturala. Noi am inchis o terasa care dadea in camere, dar am inchis-o cu ... citește toată știrea