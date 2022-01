Hotel evacuat, in Rasnov. Foc la mansarda, 5 masini de pompieri si 3 autoscari la interventie

Sambata noapte, in jurul orelor 23.30, s-a dat alarma de incendiu in central Rasnovului. Focul a izbucnit la hotelul Radsor, la mansarda, aproximativ 60 de persoane fiind evacuate."Aproximativ 60 de persoane se aflau in hotel in momentul izbucnirii incendiului: 30 dintre acestea s-au autoevacuat pana la sosirea fortelor de interventie, alte 30 fiind evacuate de catre pompieri", ne-a transmis maior Ciprian Sfreja, purtator de cuvant ISU Brasov.Imediat au fost mobilizate la fata locului 4 ... citeste toata stirea