"Hotel of Ice" va reveni la Balea Lac. Deja sunt rezervari pentru viitorul complex de gheata

La Balea Lac va fi construit in aceasta iarna complexul de gheata, dupa 2 ani in care pandemia a interzis orice activitate turistica si economica. Organizatorii "Hotel of Ice" s-au decis ca in aceasta iarna sa reia traditia de a construi la peste 2100 m altitudine un hotel, un restaurant si o capela. Este un concept de marketing initiat in 2005 care a atras turisti din intreaga lume. Complexul va fi construit, ca de obicei, in caldarea glaciara din Masivului Fagaras. Cel de-al 16-lea sezon al ... citeste toata stirea