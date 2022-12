Hotelul de Gheata de la Balea Lac, aflat in prezent in constructie, a fost inclus de cunoscuta publicatie britanica The Times intr-o lista cu 25 de destinatii speciale din lume pentru o ,,escapada pe zapada", alta decat schiul.Hotelul si plimbarea cu telecabina pana la Balea Lac, peste faimosul Transfagarasan, figureaza pe locul 8 in acest top al atractiilor magice, alaturi de alte 25 de locuri celebre din Italia, ... citeste toata stirea