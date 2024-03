Hoti cu maneci cat o geanta

Duminica, 3 martie, in jurul orei 14:30, politistii de la Sectia 4 Brasov au fost chemati de paznicii de la un hipermarket sa "ridice" doi hoti (o femeie de 39 de ani si un barbat de 37 de ani) prinsi cu haine "in maneci" si neachitate."Din cercetarile efectuate in cauza s-a stabilit faptul ca cei doi au intrat in hipermarket, in timpul programului de functionare, ocazie cu care s-au deplasat in zona raionului cu produse vestimentare, de unde au ... citește toată știrea