"Hoti de casa": Tineri, in gasca de 5, goleau de motorina aceleasi utilaje, vizitau aceeasi firma

Politia Municipiului Fagaras a anuntat ca a rezolvat un caz in care, inca din luna mai, li s-a semnalat ca tot dispare combustibilul din rezervorul unor utilaje parcate pe raza orasului si, in acelasi timp, o firma era "vizitata" de hoti periodic."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, in perioada 27 mai - 1 iunie 2022, mai multe persoane ar fi sustras combustibil din doua basculante si un excavator ce se aflau parcate pe raza municipiului Fagaras. De asemenea, in continuarea ... citeste toata stirea