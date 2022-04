Hotie cu cronologie...

In 4 martie, reprezentantii unei firme din Brasov anuntau politia ca o persoana necunoscuta ar fi patruns, in timpul noptii, pe santierul pe care societatea desfasura lucrari si ar fi sustras de aici mai multe bunuri. "Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca, in data de 4 martie 2022, in jurul orei 6.00, o persoana de sex masculin, ar fi patruns prin escaladarea unui geam spart, intr-o hala a unei societati comerciale, amplasata pe un santier din municipiul Brasov, ... citeste toata stirea