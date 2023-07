Dupa scandalul izbucnit la Brasov, in urma dezvalurilor facute de consilierul local PNL Ciprin Chiriches referitoare la vanzarea unui partament cu nici 150 de euro, primarul municipiului resedinta, Allen Coliban (USR) a plecat in concediu.Vorbim despre aceasta "teapa" data brasovenilor de catre RIAL SRL, firma la care Coliban a impus directorii si care este "in grija" viceprimarului USR Flavia Boghiu, si a Primariei Brasov. Pentru ca aceasta afacere s-a derulat in mandatul acestora.In acest ... citeste toata stirea