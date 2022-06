Hotii, care au furat combustibil din masinile fagarasenilor, au fost prinsi. Cei doi barbati sunt cercetati sub control judiciar

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furt calificat", in forma continuata si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", in forma continuata. Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, in perioada 30/31 mai - 14/15 iunie 2022, ar fi fost sustras combustibil din mai multe autovehicule parcate pe raza municipiului Fagaras. In noaptea de 27/28 iunie 2022, politistii au ... citeste toata stirea