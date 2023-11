Hotii care au furat, la sfarsitul lunii octombrie, din incinta unei firme din Sercaia au fost prinsi. Sunt doi barbati din Braila, care au patruns fortat si cu dezactivarea sistemului de alarmare in incinta societatii comerciale de unde ar fi fost sustrase bunuri in valoare de 50.000 de lei."Politistii au efectuat investigatii si au reusit stabilirea identitatii a doua persoane, care ar fi patruns in imobil si ar fi sustras bunurile din acest spatiu, cei banuiti fiind doi barbati din judetul ... citeste toata stirea