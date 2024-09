Hotii care au furat dintr-o ferma din Sercaia au fost retinuti. Sunt din Parau

Hotii au sustras bunuri in valoare de aproximativ 4.000 de euro din incinta unei ferme din localitatea Sercaia. S-a intamplat intre 20 august si 12 septembrie, conform cercetarilor efectuate de politisti.Proprietarul fermei a sesizat disparitia bunurilor si a unor parti de utilaje metalice la data de 12 septembrie. In urma investigatiilor, politistii au descoperit ca autorii faptei, doi barbati din localitatea Parau, in varsta de 23 si 35 de ani, au transportat obiectele furate cu ... citește toată știrea