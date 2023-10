La sfartitul lunii septembrie, politistii fagaraseni au primit o sezizare, de la proprietarul unui imobil, din municipiul Fagaras, in care se reclama faptul ca, in cursul lunilor august-septembrie, in boxa imobilului sau s-a patruns fortat, iar din acest spatiu au fost sustrase doua biciclete si mai multe scule electrice."Dupa sesizarea primita, politistii au efectuat investigatii si au stabilit identitatea a doua persoane, care ar fi patruns in imobil si ar fi sustras bunurile din acest ... citeste toata stirea