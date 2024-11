Hotul de langa Politie

Fura din masini la doi pasi de sediul Politiei si credea ca va scapa basma curata. In noaptea de duminica spre luni, 10/11 noiembrie, un barbat a incercat sa sparga mai multe autoturisme parcate pe strada Dorobantilor, din municipiul Brasov. In cateva situatii nu a reusit, dar a avut si succes in alte randuri, pana s-a intalnit cu politistii locali care patrulau in zona, in jurul orelor 01.00. Acestia l-au luat la intrebari si i-au chemat pe colegii lor de la Inspectoratul de Politie Judetean ... citește toată știrea