Hotul zilei: cu 5 sectii de politie dua el

Pe 1 mai, politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov au fost sesizati de catre doua persoane cu privire la faptul ca, in intervalul orar 11.00- 11.30, in timp ce acestea s-ar fi aflat in incinta unei piete agro-alimentare dinoras, au observat ca le-ar fi fost sustrase portofelele."In baza sesizarilor primite politistii Biroului de Investigatii Criminale, impreuna cu politisti din cadrul sectiilor 1-5 de Politie, au format echipe operative, care, in scurt timp, l-au depistat pe ... citește toată știrea