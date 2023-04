Inaltpreasfintitul Laurentiu, Arhiepiscopul Sibiului si Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfanta Liturghie duminica, 23 aprilie, la Manastirea "Sfantul Gheorghe" din comuna Bunesti, judetul Brasov. Ierarhul a liturghisit impreuna cu protopopul de Rupea, pr. Mircea Comsa, pr. Clement Pop, diaconi si alti slujitori ai sfintelor altare din imprejurimi, iar credinciosii au participat in numar mare la slujba arhiereasca, in prezenta oficialitatilor locale.Manastirea Bunesti a fost infiintata in ... citeste toata stirea