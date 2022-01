Primaria Brasov ia in calcul ca in valul 5 al pandemiei de coronavirus va fi pusa in situatia de a hrani persoane carantinate. Astfel, municipalitatea brasoveana a semnat un contract firma fostului consilier local Liviu Lupu, Amrita SRL, in valoare de 27.500 lei, fara TVA. Conform contractului, ... citeste toata stirea