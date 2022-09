"Hub" de scoala in sistem ucrainean - solutie pentru cei 420 - 1.000 de elevi din Ucraina care si-ar dori sa invete in limba lor, Brasov

Peste 400 de elevi ucraineni din Brasov ar putea invata in sistem de scoala ucraineana chiar aici, la Brasov, daca vor fi indeplinite toate demersurile, unul dintre impedimente fiind spatiul. In prezent, elevii ucraineni care nu cunosc limba romana nu pot fi decat audienti, in scolile brasovene, bariera lingvistica fiind si cea mai dificila pentru ei in accesarea sistemului educational. "Discutiile pe care le-am avut cu Directia de Asistenta Sociala a Primariei ne semnalau ca ar exista undeva ... citeste toata stirea