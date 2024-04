I-a batut si fiica, a sechestrat-o apoi in casa

Luni, 8 aprilie, in jurul orei 20.30, Sectia 3 de Politie Brasov a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie ar fi fost agresata fizic de concubinul sau. "In timp ce se afla la domiciliu, un imobil de pe strada George Calinescu, din municipiul Brasov, pe fondul consumului de alcool si a unui conflict legat de gelozie, femeia ar fi fost amenintata si agresata fizic de catre concubinul sau. Din investigatiile efectuate a mai rezultat si faptul ca, in timp ce ar fi fost agresata, femeia ar fi ... citește toată știrea