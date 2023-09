Sectia 4 Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "violenta in familie" si "furt".Din cercetarile efectuate in cauza, a reiesit faptul ca, in noaptea de vineri spre sambata, 22/23 septembrie, in jurul orei 0.30, pe fondul unei stari de gelozie manifestate de un barbat, de 43 de ani, din municipiul Brasov, acesta si-ar fi agresat ... citeste toata stirea