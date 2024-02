I-a intrat cu un cutit in casa!

Un barbat de 45 de ani a fost arestat de politisti, dupa ce a talharit o femeie de 73 de ani din orasul Zarnesti. In 30 ianuarie, in jurul orei 20:10, femeia a sunat la 112 si a anuntat ca un barbat i-a intrat in casa si a amenintat-o cu un cutit. Acesta i-a cerut sa-i predea toti banii din casa."Astfel, sub starea de teama exercitata de barbat, persoana vatamata a luat portofelul si i-a inmanat toti banii pe care ii detinea, respectiv suma de 300 lei, dupa care acesta a parasit locuinta, ... citește toată știrea