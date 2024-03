I-a "piuit" bratara, doua echipaje de politie trimise dupa el

Politistii brasoveni au retinut un barbat care a incalcat ordinul de protectie provizoriu, dupa ce o alerta a Sistemului Informatic de Monitorizare Electronica i-a anuntat ca acesta se afla in zona interzisa, in apropiere de locuinta persoanei protejate."In data de 29 februarie, in jurul orei 17:00, a fost declansata o alerta in cadrul Dispeceratului Sistemului Informatic de Monitorizare Electronica, cu privire la faptul ca, un barbat agresiv, pe numele caruia politistii din cadrul Sectiei de ... citește toată știrea