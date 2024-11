I-a venit randul drumului din Simon

Dupa ce in ultimii ani in satul Simon s-au derulat lucrari de introducere a canalizarii, edilii comunei Bran vor sa refaca si carosabilul rutier, care s-a degradat atat in urma acestor investitii, cat si din cauza intemperiilor. Soseaua este destul de circulata, tinand cont ca satul este un punct de atractie pentru turisti.In acest sens, recent, au reusit sa semneze contractul cu un constructor. Firma Miracons din Zarnesti a avut cea mai buna oferta din cele doua depuse si ar urma sa se ocupe ... citește toată știrea