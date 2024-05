"I-am fost si mama si tata. Un suflet pierdut". A plecat de langa bunici sa-si faca un rost si a sfarsit in lumea drogurilor, ucisa de iubit

Poveste de dragoste incheiata tragic in Sibiu. Florentina Paula Alexandra, o tanara de 21 de ani din judetul Brasov a fost ucisa cu sange rece chiar de iubitul ei, de 24 de ani, in apartamentul in care acesta statea in chirie impreuna cu un coleg de munca. Dupa spusele vecinilor, ea s-a mutat la el de cateva luni si se certau des. Asa s-ar fi intamplat si sambata, 18 mai, cand locatarii au auzit din apartament tipete. Atunci tanarul si-ar fi atacat iubita cu un cutit. Trupul neinsufletit al ... citește toată știrea